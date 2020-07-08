Стало известно о состоянии тигров на штраф-стоянке в Нур-Султане

Тигры, которые с марта живущие в фургоне на штраф-стоянке в Нур-Султане, чувствуют себя хорошо. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

«С тиграми все хорошо. Завтра опубликую официальный релиз. Пока ловите видео диких кошек», — написал он.

Животные попали на штраф-стоянку после того, как их привезли из России в Казахстан. Из-за отсутствия разрешения, необходимого для ввоза тигров, которое выдает Комитет лесного хозяйства и животного мира, их отправили в заточение. Уточняется, что у животных есть ветеринарные паспорта и договор купли-продажи, но без разрешения от Комитета они не могут выступать в цирке Казахстана.

Как отмечает телеканал «Звезда», тигры были оставлены владельцу под ответственное отношение за своими животными. Их держат в длинном вольере, а владельцы диких кошек недалеко. Сообщается, что процесс оформления документов продолжается до сих пор.

2 июля сообщалось, что приморский сафари-парк нашел опекунов для знаменитого тигра Амура на фоне ситуации с коронавирусом. Отмечается, что у тигра Амура два опекуна — жительница Москвы и местная сеть супермаркетов. Кроме того, за два месяца было найдено 55 опекунов для 63 животных сафари-парка