Девочка погибла в бассейне банного комплекса в Башкирии

Следственный комитет в Башкирии начал расследование по факту гибели шестилетней девочки. По информации пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в бассейне банного комплекса в Мелеузе 6 июля.

Ребенок был там вместе с восьмилетним братом и своей бабушкой. В какой-то момент внучка пропала из виду, а когда бабушка ее хватилась, то девочку нашли на дне бассейна. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), отмечает «МедиаКорСеть». Планируется опросить сотрудников банного комплекса и дать оценку их действиям в этой ситуации.

Как стало известно 1 июля, шестилетний мальчик погиб, провалившись в выгребную яму в Волгоградской области. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Трагедия произошла в Суровикинском районе. По данным следствия, ребенок играл во дворе под присмотром взрослых. В какой-то момент отец сказал мальчику идти в дом, а сам ушел в огород.