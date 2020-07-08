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Девочка погибла в бассейне банного комплекса в Башкирии

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Следственный комитет в Башкирии начал расследование по факту гибели шестилетней девочки. По информации пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в бассейне банного комплекса в Мелеузе 6 июля.

Ребенок был там вместе с восьмилетним братом и своей бабушкой. В какой-то момент внучка пропала из виду, а когда бабушка ее хватилась, то девочку нашли на дне бассейна. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), отмечает «МедиаКорСеть». Планируется опросить сотрудников банного комплекса и дать оценку их действиям в этой ситуации.

Как стало известно 1 июля, шестилетний мальчик погиб, провалившись в выгребную яму в Волгоградской области. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Трагедия произошла в Суровикинском районе. По данным следствия, ребенок играл во дворе под присмотром взрослых. В какой-то момент отец сказал мальчику идти в дом, а сам ушел в огород.

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