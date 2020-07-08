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В ВОЗ допустили возможность передачи COVID-19 по воздуху

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Вероятность передачи нового типа коронавируса по воздуху нельзя исключать. Об этом 7 июля заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

По ее словам, вероятно, вирус распространяется по воздуху в плохо проветриваемых небольших помещениях при большом скоплении людей. Однако такой способ передачи еще предстоит дополнительно изучить, пишет «РИА Новости».

28 мая микробиолог Евгений Плисов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях. Он отметил, что SARS-CoV-2 долго во внешней среде не живет, но попасть на еду может.

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