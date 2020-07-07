Block Party: первая автовечеринка лета от STUDIO 21

4 июля в Москве состоялась первая в России Block Party, организованная радио STUDIO 21, объединением Encore Squad и автобрендом Jeep. Перед гостями, наблюдавшими шоу из личных машин, выступили актуальные представители хип-хоп-культуры.

На 15-метровую сцену, составленную из трех 30-тонных контейнеров, поднялись НЕДРЫ, «Смоки Мо», ZULUWARRIOR, BORIS REDWALL, 909 и др. Шоу вели диджеи STUDIO 21 — Сэм, Райтраун, Юля Чинаски и ТИРЭПС, эффектно появившиеся на площадке в кабриолете Jeep Wrangler.

Block Party прошла с соблюдением всех мер предосторожности и социального дистанцирования: сотни зрителей на парковке перед столичным комплексом «ЦСКА Арена» наслаждались живой музыкой и поддерживали любимых исполнителей гудками, не покидая своих авто. Выходить из машин и не требовалось, услышать артистов можно было по радио, настроив приёмник на московскую частоту 93.2 FM, а увидеть — на медиафасаде высокого разрешения площадью 460 кв. м. Гостями мероприятия стали избранные слушатели STUDIO 21, заранее зарегистрировавшиеся на blockparty.studio21.ru, а также яркие представители хип-хоп-комьюнити и популярные блогеры.

Виктория Образцова, директор по маркетинговым коммуникациям «Европейской медиагруппы»:

«Block Party шумела далеко за пределами парковки «ЦСКА Арены». Об уникальном событии в формате drive-in знала вся Москва — на медиафасадах партнера проекта и ЕМГ, одного из крупнейших операторов наружной рекламы MAER GROUP на протяжении всего шоу транслировался ролик-подсказка, «Включи STUDIO 21!» в котором говорилось, что присоединиться к первому в России концерту может каждый».

Зрителями и слушателями вечеринки стали не только москвичи, FM-вещание Block Party велось на всю страну от Калининграда до Владивостока, а «ВКонтакте» за ней наблюдало более 1млн человек.

Виктор Худошин, генеральный продюсер STUDIO 21:

«Миссия STUDIO 21 — поддерживать и развивать прогрессивную молодежную культуру в России. Учитывая сложившиеся обстоятельства и ограничение на проведение массовых мероприятий, станция постоянно ищет новые форматы взаимодействия с аудиторией. Block Party — это эксперимент, в рамках которого мы вместе с нашими партнерами смогли совместить бесплатную автовечеринку и онлайн-концерт, транслировавшийся на всю страну».

Фоторепортаж и видеоверсия Block Party будут доступны на studio21.ru и страницах станции в социальных сетях.

STUDIO 21 — проект, посвященный хип-хоп- и поп-культуре и первое в стране эфирное хип-хоп-радио. Работа STUDIO 21 началась осенью 2017 года на площадке studio21.ru и в социальных сетях, а 21 декабря проект вышел в радиоэфир. В августе 2018 года музыкальный и развлекательный контент STUDIO 21 был интегрирован в эфир радиостанции «Спорт FM». Сеть вещания в России состоит из 45 пунктов установки передатчиков. STUDIO 21 производит эксклюзивные информационные и музыкальные аудио- и видеопрограммы, live-выступления артистов, интервью с известными деятелями из мира музыки, молодежной культуры и спорта.