Бизнес попросил отложить обязательную предустановку российского ПО до 2022 года

Производители электроники обратились в правительство с просьбой перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го. Как говорится в письме ассоциации РАТЭК в кабмин от 17 июня (документ есть у «Известий»), бизнес не успеет подготовиться к нововведениям, и россияне с нового года могут остаться без высокотехнологичных новинок.

Поправки в закон о защите прав потребителей о предустановке отечественного ПО вступают в силу с 1 января 2021 года. ФАС уже подготовила проект постановления с детальными правилами реализации этой нормы. В РАТЭК отмечают: документ пока не подписан, а перечень одобренных разработчиков российского программного обеспечения не опубликован.

Это не дает бизнесу сделать конкретные шаги для исполнения новых требований, подчеркнули они. Оставшегося до 2021 года времени недостаточно для подготовки к серьезным изменениям производственных процессов.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал «Известиям», что перенос сроков противоречит принятому закону. При этом проект постановления уже внесен в правительство, подчеркнул он. В службе уточнили, что не располагают сведениями о том, что новые требования ограничат объемы продаваемой в РФ электронной техники.

Срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО уже переносили — с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го.

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