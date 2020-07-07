Великобритания разрешит продажу оружия Саудовской Аравии

Правительство Великобритании возобновляет выдачу лицензий на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, поскольку вероятность нарушения международного гуманитарного права в результате применения британского оружия в Йемене минимальна. Заявление британского министра внешней торговли Элизабет Трасс опубликовал 7 июля Sputnik News.

Трасс отметила, что за прошедший год правительство провело тщательную оценку рисков, связанных с поставками вооружений Эр-Рияду и британское правительство возобновит экспорт оружия в Саудовскую Аравию, нет никакого «явного риска» нарушения международного гуманитарного права (МГП) коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

В прошлом году Апелляционный суд Лондона вынудил правительство Великобритании приостановить действие новых лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию и пересмотреть существующие лицензии в связи с возможными нарушениями международного права возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Йемене.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию против повстанцев-хуситов в Йемене. Эксперты ООН предположили, что все стороны конфликта, в результате которого погибло более 100 тыс. человек, возможно, совершили военные преступления. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отрицает эти обвинения.

1 июня коалиция заявила о начале масштабной операции по уничтожению боевого потенциала хуситов в ответ на участившиеся в последнее время случаи трансграничных атак со стороны мятежников.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Конфликт вызвал крупнейший гуманитарный кризис в мире.