Старый аэропорт в Брянске превратят в семейный аквапарк

В Брянске в Советском районе, где ранее располагался аэропорт, достроят семейный ТРЦ с аквапарком. Соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта региональная администрация подписала с корпорацией «Гринн».

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», в проект планируется вложить около 10 млрд рублей. Здесь же создадут и более 2 тыс. рабочих мест.

В развлекательном комплексе будет девять бассейнов. Он должен стать местом отдыха местных жителей и гостей города.

В середине июня сообщалось, что в Дятьково Брянской области планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Там же оборудуют универсальный спортивный зал, зал для подготовительных занятий, сауну, массажный кабинет, солярий и кабинеты специалистов.