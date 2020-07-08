Группа ГАЗ предложила включить локализацию в национальный план восстановления экономики

Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин на дискуссии Международного промышленного марафона Innoprom Onlin заявил о необходимости разработать программу локализации.

«Мы отчетливо увидели, что отказ от работы с Россией 2–3 глобальных поставщиков может одновременно привести к остановке всей автомобильной отрасли России. Пандемия выявила еще один риск, когда форс-мажор в разных странах может остановить поставку комплектующих, из-за чего залихорадило всю автомобильную отрасль. Сначала мы нервничали: смотрели, что происходит в Ухане, где сосредоточено большое количество производителей автокомпонентов, потом наблюдали, что происходит в Италии, затем остановилась вся Европа. К этому добавилось и падение продаж на российском рынке», — отметил Сорокин.

По его мнению, поддержка автопрома и восстановление отечественной автокомпонентной отрасли должны войти в формируемый Общенациональный план восстановления экономики.

Президент группы ГАЗ сообщил, что за последнее время доля рынка импортных компонентов в автомобилестроении выросла в 1,5–2 раза. По его словам, произошло это по нескольким причинам. Во-первых, выросли требования стандартов безопасности и экологичности автомобилей, компоненты для обеспечения которых в стране не производились. Второе — это стремление производителей и ожидания покупателей к повышению качества и надежности автомобилей. Это заставило компании переходить на импортные комплектующие. И в-третьих, программа промышленной сборки, начатая в 2007 году, позволила за десятилетие значительно снизить импорт готовых автомобилей, стимулировав создание сборочных мощностей. Но они, в свою очередь, вытеснили с рынка отечественные автомобили, за которыми стояли отечественные поставщики.

«Фактически мы потеряли российскую автокомпонентную отрасль. И если оставить всё как есть, то средства, вкладываемые в нашу автомобильную промышленность, будут на две трети потрачены на создание рабочих мест на автокомпонентных производствах в Китае, Корее, США, Европе, но не в России», — заключил Сорокин.

Планы локализации должны опираться на четкую стратегию развития автокомпонентной отрасли, уверен он.

«На наш взгляд, государство должно определить технологии, которые принесут наибольший эффект для отрасли, установить приоритеты, на которые будут ориентироваться производители. И это должна быть последовательная, долгосрочная политика, чтобы не было изменений курса, как получилось с газовым транспортом, когда правительство объявило о переводе 50% транспорта на газ и мы вложили в эту технологию более 10 млрд рублей, построили современное производство моторов, а затем эта программа была фактически свернута», — подчеркнул президент группы.

Группа ГАЗ имеет большой опыт по созданию современных компонентных производств. Помимо переделов, которые традиционно существовали в периметре ГАЗа, компания за последние годы организовала выпуск современных систем выхлопа отработанных газов, нормалей, локализовала подвеску для автомобилей Volkswagen, рамы для Mitsubishi. Участие государства поможет увеличить масштабы этой работы.