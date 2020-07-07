Ребенок из любопытства поджег стог сена в одном из районов Оренбуржья

В Абдулинском районе Оренбургской области ребенок поджег стог сена. В итоге произошел крупный пожар в селе Тирис-Усманово.

Как рассказали РИА «Оренбуржье» в региональном ГУ МЧС, мальчик играл со спичками во дворе частного дома. Он зажигал их и бросал в сено. Неожиданно стог вспыхнул. Пожарных вызвала мать мальчика, после того как он рассказал ей о своем поступке.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Обошлось без пострадавших. В ведомстве отметили, что это уже второй подобный случай за неделю.

Сейчас чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Бузулуке, Бузулукском районе и Сорочинском городском округе.

С начала 2020 года на территории региона зафиксировано порядка 1,5 тыс. степных пожаров.