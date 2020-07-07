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Липецкая область оказалась в числе лидеров по выращиванию клубники

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Липецкая область вошла в число регионов — лидеров по выращиванию клубники. По этому показателю она заняла седьмое место. Первые три места достались Краснодарскому, Ставропольскому краям и Крыму. Липецкую область опережает Подмосковье.

Как пишет GOROD48, липецкие хозяйства стали массово выращивать эту ягоду лишь с недавних пор. К сбору урожая рекрутинговые компании приглашают безработных. Привлекаются также и студенты. В частности, учащиеся ЛГПУ стали ездить «на клубнику».

На рынках Липецка идет активная торговля этой ягодой. Цена 1 кг клубники — от 200 до 250 рублей.

В Минсельхозе России заявили, что на 17 июня валовой сбор земляники садовой составляет около 5 тыс. т. Из них более 1 тыс. т произвели в защищенном грунте, а остальную ягоду — в открытом. Первыми к уборке урожая на открытом грунте приступили регионы на юге страны и Северного Кавказа.

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