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Новый центр помощи при ДТП открыли в подмосковных Мытищах

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Новый, уже пятый по счету, центр помощи при ДТП открылся в Московской области. Он появился в Мытищах. Подобные учреждения уже работают в Химках, Одинцово, Истре и Красногорске.

Зампред регионального правительства Роман Каратаев, чьи слова приводит «Подмосковье сегодня», пояснил, что центры оказывают информационно-правовую поддержку попавшим в аварию водителям.

Обратиться за помощью можно по номеру 112 и получить консультацию специалиста по вопросам фотофиксации и оформления документов.

До конца года в Московской области подобные учреждения должны заработать еще в нескольких муниципальных образованиях, в том числе в Балашихе, Люберцах, Королеве, Подольске и Щелково.

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