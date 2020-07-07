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Одну из трасс в Хабаровском крае приблизят к евростандарту

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Фото: Global Look Press/Kent Porter/ZUMAPRESS
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Одна из дорог в Хабаровском крае, которую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получит экспериментальное покрытие «Сларри Сил». Его широко используют при ремонте трасс на западе России, в Европе и США.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в компании «Региоснаб», речь идет о полимерном покрытии толщиной 1 см. Материал наносится на асфальт, усиливает сцепление шин и предотвращает разрушение.

Впервые полимерное покрытие для предотвращения повреждений магистралей опробовали около 50 лет назад, однако в те времена идея не прижилась. Технология получила вторую жизнь в 2000-х годах, после того как ученые усовершенствовали материалы.

Недавно технологию опробовали на участках федеральных трасс в Якутии и Амурской области. В Приморье и на Сахалине она еще не появилась.

Эксперимент проведут на трассе «Подъезд к селу Бичевая» в районе имени Лазо. По нацпроекту здесь должны отремонтировать 39 км трассы. Покрытие «Сларри Сил» подрядчик планирует уложить к середине сентября.

23 июня сообщалось, что Хабаровский край получит дополнительно из федерального бюджета 600 млн рублей на строительство двух мостов через реки Аякит и Герби.

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