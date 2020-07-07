Lexus обновил флагманский седан LS

Японская компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба бренда.

От предыдущей модели новинка отличается иными бамперами и модернизированной решеткой радиатора. Кроме того, седан получил адаптивные фары, которые автоматически направляют световой пучок в сторону поворота руля, и новую подвеску.

В салоне обновленного Lexus LS появилась новая мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, которая поддерживает протоколы SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto. На переднюю панель вынесены кнопки часто используемых подогрева сидений и руля.

Продажи обновленного Lexus LS в Японии начнутся до конца года, затем седан выйдет на другие рынки.

3 июля сообщалось, что Lexus представила на российском рынке внедорожник LX 570 в новой версии Black Vision.