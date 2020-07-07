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Санатории ВСЖД возобновляют работу

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Санатории и базы отдыха Восточно-Сибирской железной дороги готовы к началу работы в обычном режиме. Возобновляют деятельность база отдыха «Култушная» на берегу самого теплого залива озера Байкал, профилактории «Подлеморье» в Северобайкальске и «Солнечный» в Улан-Уде, а также пансионат «Ангара» в Анапе.

Впрочем, как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, бассейны пока не откроются. Все остальные оздоровительные программы доступны.

30 июня сообщалось, что в Сочи открыли 172 учреждения для проживания туристов, в том числе 33 санатория. В отелях и гостиницах города-курорта на конец предыдущего месяца было размещено около 45 тыс. отдыхающих. Это четверть от общего объема, который город готов принять, сообщали в администрации.

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