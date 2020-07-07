Названы самые продаваемые автомобили в РФ по итогам июня

Самым продаваемым новым легковым автомобилем в России по итогам июня 2020 года стала модель Lada Granta. Об этом говорится в опубликованном 7 июля отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В июне 2020 года жители России приобрели 11 478 автомобилей семейства Lada Granta, что на 1,1% меньше, чем за такой же месяц 2019 года. Второе место занимает модель Lada Vesta, которую выбрали 8442 россиянина. Это на 5,6% меньше, чем годом ранее. Третье место у Kia Rio — 7873 машины. Продажи автомобилей корейского бренда по сравнению с июнем 2019 года снизились на 4,9%.

В топ-10 наиболее популярных моделей по итогам продаж в июне 2020 года также вошли: Hyundai Creta (6417 ед., −7,7%), Volkswagen Polo (4991 ед., −7,8%), Hyundai Solarus (3811 ед., −36,7%), Lada Largus (3376 ед., −23%), Toyota RAV4 (2 635 ед., +0,6%), Renault Duster (2557 ед., −28%) и Renault Sandero (2466 ед., −0,1%).

16 июня сообщалось, что российский авторынок в мае занял четвертое место в Европе.