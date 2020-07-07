Минпросвещения попросило 23 млрд рублей на новый проект по патриотическому воспитанию

Минпросвещения России попросило выделить 23 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом 7 июля заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

«Все зависит от того, какое решение примет Министерство финансов. Мы на данный момент времени запрашиваем 23 млрд 115 млн на четыре года — с 2021 по 2024 год», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 16 июня, газета «Коммерсант» написала о том, что Госдума рассмотрит внесенный президентом России Владимиром Путиным проект поправок в закон «Об образовании». В частности, по данным журналистов, российский лидер предложил расширить понятие «воспитание учащихся», чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки данного законопроекта.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.