Прокуратура выявила недостаток техники для тушения пожаров на Колыме

В Магаданской области прокуратура выявила нарушения законодательства об охране лесов от пожаров. Во время проверок подтвердились факты несоответствия лесопожарных формирований существующим нормативам, отсутствия пожарного оборудования, техники, противопожарного снаряжения и инвентаря в необходимых объемах. Кроме того, как выяснилось, были допущены организационные просчеты при тушении пожаров.

С начала 2020 года региональный межрайонный природоохранный прокурор по результатам проверок внес восемь представлений. Три из них уже рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на прокуратуру области.

Пожароопасный сезон на землях лесного фонда Колымы ввели с 13 мая. На территории региона зарегистрировали 188 природных пожаров. Сейчас действуют три лесных возгорания.

В середине июня сообщалось, что Магаданской области в этом году выделят из федерального бюджета 22,7 млн рублей на сохранение лесов в рамках нацпроекта «Экология».