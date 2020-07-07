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Юные авиаконструкторы запустили самодельные самолеты в Корсакове

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В Корсакове состоялось мероприятие, посвященное запуску самолетов, сконструированных и сделанных своими руками учащимися центра технического творчества молодежи «Техносфера». Оно собрало более 20 подростков и их родителей.

Как пишет ИА SakhalinMedia, ребята трудились над моделями более двух месяцев. Они сами нарезали детали, обтачивали, склеивали их и настраивали необходимое оборудование. Также юные авиаконструкторы прошли подготовку на специальном симуляторе, который максимально имитирует управление самолетом.

1 июня в Сахалинской области началась летняя оздоровительная кампания. Детей примут на отдых более 300 лагерей различного типа. Они работают с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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