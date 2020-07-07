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48% предпринимателей в РФ возобновили работу после карантина

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48% предпринимателей в России возобновили работу после карантинных ограничений — это показал опрос, который провела Торгово-промышленная палата. В нем участвовали почти 27 тыс. бизнесменов из 83 регионов страны. 98% из них владеют малыми и средними предприятиями. Почти треть опрошенных сумела приспособиться к новым условиям ведения бизнеса и начала зарабатывать. Вместе с тем 13% респондентов окончательно закрыли свой бизнес в период борьбы с пандемией, а еще 7% находятся на стадии ликвидации предприятия. Те, кто намерен выйти на докризисный уровень, по-разному оценивают сроки восстановления бизнеса. 37% отводят себе на это от полугода до года. 27% считают, что процесс займет год-два. 19% рассчитывают управиться за квартал-другой.

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