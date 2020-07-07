Завод в Алтайском крае вновь запустили после пожара

Маслосырзавод в Калманском районе Алтайского края постепенно возвращается к нормальной жизни после крупного пожара. Во вторник, 7 июля, здесь запустили упаковочный цех.

Все рабочие места сохранены. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия «Рикон» Олег Махнаков. Крупный пожар произошел в минувшую пятницу, 3 июля. Судя по фотографиям в сообществе «Инцидент Барнаул», больше всего была повреждена крыша административно-бытового корпуса.

Причины возгорания Олег Махнаков не озвучил, ссылаясь на то, что еще не видел официального документа от пожарной службы.