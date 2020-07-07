С июня россияне подают 150 тыс. заявок на кредиты ежедневно

Специалисты национального бюро кредитных историй подсчитали, что с начала лета россияне ежедневно подают 150 тыс. заявок на кредиты. Это значит, что спрос на займы восстановился и сейчас он практически такой же, какой был в марте - до прихода пандемии. На данный момент ссуду чаще берут для покупки одежды и туристических путёвок. Успехом пользуется покупка бытовой техники в рассрочку. По данным экономистов, средний чек товарного кредита этим летом (на данный момент) — 30-40 тыс. рублей. При этом не все банки готовы удовлетворить растущий спрос клиентов. В марте одобрение получали, в среднем, 27% просьб о займе. В апреле этот показатель упал на 6% и держится до сих пор. Полную версию материала читайте на IZ.RU.