В России предложили провести референдумы о присоединении ДНР и ЛНР

Партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. Она выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита.

Также политическая сила, лидером которой является писатель Захар Прилепин, призвала к присоединению к стране по итогам референдумов Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов и построению полноценного Союзного государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, бюджета и единой валюты — рубля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Партия предлагает включить в Конституцию пункт, по которому в Россию смогут войти любые территории, где 75% граждан проголосовали за включение в состав страны, уточняет телеканал «360».

Также авторы программы предлагают закрепить за работающими пенсионерами права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими и установить пенсионный возраст на уровне 60 лет. Партия предлагает ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) и выплачивать гарантированные пенсии из федерального бюджета.

«За правду» выступает за запрет ЕГЭ, увеличение числа бюджетных мест в вузах и гарантию первого рабочего места для выпускников, которые обучаются на бюджете.

В программе отмечается, что каждому новорожденному в стране нужно открывать депозитный счет на миллион рублей с возможностью использования этих средств через 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.

Также предлагается ввести ежемесячный базовый безусловный доход в размере 2,5 тыс. рублей, а в перспективе установить его на уровне прожиточного минимума.

Движение «За правду» было основано в конце 2019 года для участия в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает НСН.