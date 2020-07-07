Руководителям запретят следить за сотрудниками на удалёнке

Работодателям запретят отслеживать местонахождение сотрудников на удалёнке. Работники будут сами решать, где именно выполнять обязанности. Рабочее место позволят организовать там, где удобно: дома, на даче, в любой точке мира. Главное условие — быть на связи и иметь доступ в интернет. Изменения в трудовой кодекс готовили депутаты Госдумы и члены Совфеда. 9 июля законопроект рассмотрят на рабочей группе российской трёхсторонней комиссии. В федерации независимых профсоюзов заяивли, что изменения в ТК носят важную социальную направленность.