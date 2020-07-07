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Поток и разрушение: катастрофическое наводнение в Японии

Жертвами стихии стали не менее 50 человек
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Продолжающиеся дожди в нескольких префектурах Японии привели к разливу рек и человеческим жертвам. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Yomiuri Shimbun
Размер материального ущерба, нанесенного наводнениями, еще предстоит оценить
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Yomiuri Shimbun
Из расположенных в зоне бедствия населенных пунктов продолжается эвакуация
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Число жертв стихии приблизилось к 50, более 10 человек считаются пропавшими без вести, полиция и спасатели ведут поиски
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
В префектурах Кумамото, Кагосима и Миядзаки объявлена эвакуация, туда направлены 10 тысяч солдат Сил Самообороны
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Наводнения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Проливные дожди и наводнения начались 3-4 июля на юге Японии, в префектурах в префектурах Кумамото и Кагосима
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
К 7 июля бедствие охватило стихийное северную часть острова Кюсю, разлились реки Кума-Гава и Тикуго
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Вышедшие из берегов реки разрушили мосты и затопили объекты недвижимости, включая жилые дома
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Более 6000 семей в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима остались без электричества; люди в горных районах практически полностью отрезаны от внешнего мира
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Синоптики считают, что осадки не прекратятся до ближайших выходных
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Шоссе вдоль реки Кума-Гава практически полностью разрушено
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Наводнения привели к многочисленным оползням. Спасатели не исключают, что под тоннами почвы могут оставаться люди
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Инструкции по эвакуации на острове Кюсю уже получили около 1,3 млн жителей
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Наводнения в Японии
Фото: Getty Images/Carl Court
Многие поселения пострадали и от принесенного потоками воды леса-топляка, перекрывшего улицы непроходимыми баррикадами
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