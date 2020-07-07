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Названа дата премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross

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Фото: ТАСС/EPA/KIYOSHI OTA
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Компания Toyota 9 июля представит в Таиланде новый компактный кроссовер, который составит конкуренцию Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks. Об этом 7 июля пишет Autonews.

Автомобиль получит название Corolla Cross и будет базироваться на модульной платформе TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.

Длина автомобиля составит 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм. Колесная база достигает 2640 мм. Дорожный просвет равен 161 мм.

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross получит 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 140 л.с. и вариатор. также автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и электромотора.

4 июня сообщалось, что Toyota представил обновленный пикап Hilux.

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