В Атланте ввели режим ЧС и мобилизовали нацгвардию

Власти штата Джорджия ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали нацгвардию. Экстренные меры приняты из-за беспорядков в Атланте. В установлении порядка задействуют около 1 тыс. бойцов нацгвардии. Накануне протестующие атаковали здание департамента общественной безопасности. Около 100 вандалов запускали фейерверки в окна штаб-квартиры. Последние несколько дней митинги стихийно возникали в разных районах Атланты. Протестующие требуют ответа за убийство афроамериканца Рейшарда Брукса, он был застрелен полицейскими.