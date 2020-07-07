В РФ создадут банк недвижимости для решения социальных проблем

В России создадут банк недвижимости для решения социальных проблем. Государство будет выкупать квартиры у обманутых дольщиков. Власти станут инвестировать средства в недостроенные жилищные комплексы — к проекту привлекут успешные строительные компании, они завершат работы на объекте. Жилье достроят и предоставят льготникам. Квартиры получат дети-сироты, ветераны боевых действий, молодые семьи, жильцы аварийных домов. Также государство сможет решить проблему 2,5 млн россиян, которые стоят в очереди на жилье (некоторые ждут новый дом около 20 лет). Другую часть нового банка недвижимости сдадут в социальную аренду. За небольшую плату квартиру смогут снять малоимущие граждане. Полную версию материала о фонде жилья читайте на IZ.RU.