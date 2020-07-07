Минобороны продолжает тестировать вакцину от коронавируса

Участники теста вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо. Препарат добровольцам ввели три недели назад. Планируется, что на следующей неделе добровольцы получат второй компонент вакцины. Эта часть инъекции усилит защитные функции организма. Всего в испытаниях участвуют около 40 человек, их разделили на несколько команд. Исследования проходят в стенах госпиталя Бурденко. Участники эксперимента находятся под наблюдением врачей 24 часа 7 дней в неделю. Ежесуточно они проходят осмотр и опрос - молодым людям измеряют давление, пульс, температуру и проверяют место, куда ввели вакцину. Инъекцию разработали учёные национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи. Разработчики рассчитывают, что массовая вакцинация россиян может начаться этой осенью.