Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов в «Бессмертном полку»
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В России за сутки выявили 6368 случаев заболевания COVID-19
Наука
Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Минобороны продолжает тестировать вакцину от коронавируса

0
Выделить главное
вкл
выкл

Участники теста вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо. Препарат добровольцам ввели три недели назад. Планируется, что на следующей неделе добровольцы получат второй компонент вакцины. Эта часть инъекции усилит защитные функции организма. Всего в испытаниях участвуют около 40 человек, их разделили на несколько команд. Исследования проходят в стенах госпиталя Бурденко. Участники эксперимента находятся под наблюдением врачей 24 часа 7 дней в неделю. Ежесуточно они проходят осмотр и опрос - молодым людям измеряют давление, пульс, температуру и проверяют место, куда ввели вакцину. Инъекцию разработали учёные национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи. Разработчики рассчитывают, что массовая вакцинация россиян может начаться этой осенью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020