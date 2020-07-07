Умер больной мальчик, у которого украл деньги на лечение экс-чиновник

В Северной Осетии умер больной раком крови девятилетний мальчик, у которого часть средств со счета похитили мошенники, возглавляемые бывшим чиновником. Об этом сообщил сайт KP.RU 6 июля со ссылкой на Instagram родных ребенка, посвященный его лечению и сбору средств для этого.

У мальчика был острый лимфобластный лейкоз. Он боролся с недугом последние пять лет. Ждал спасения семь месяцев, но ему не успели помочь.

По данным газеты, мальчику удалось временно победить болезнь, однако менее года назад у него начался рецидив.

Сумма, которая требовалась для проведения клеточной CART CD22 терапии в США, составляла около 54 млн рублей. На счету было только 7,5 млн рублей.

По словам матери ребенка Ларисы Бековой, когда времени на сбор необходимой суммы почти не оставалось, ей по номеру для сбора средств позвонил мужчина, пообещавший покрыть все расходы на лечение, и она назвала ему номера счетов. Сначала аферисты сообщили, что якобы первый платеж в размере 4 млн рублей завис, и попросили продиктовать код из СМС. В итоге мошенники сняли со счета 500 тыс. рублей.

Полиция установила, что мошенники обналичили украденные деньги в Оренбургской области. Звонивший Бековой оказался экс-чиновником, бывшим директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, который сейчас находится в местах лишения свободы.

Полиция продолжает расследование. Деньги, которые вернули на счет мальчика, его семья собирается передать в фонд помощи больных раком детей.

В июне 2019 года «Известия» писали, что врачи Красноярского краевого центра охраны материнства отказались оперировать онкобольного мальчика в канун майских праздников. Когда ребенка показали медикам после выходных, доктора решили, что опухоль разрослась в костный мозг и стала неоперабельной.