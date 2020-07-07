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Дипломаты 30 стран обсудили судьбу ДОН в онлайн-режиме

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Дипломаты 30 стран обсудили судьбу договора по открытому небу в онлайн-режиме. Главная тема конференции - выход США из соглашения (об этом было объявлено в мае этого года). Представитель российской стороны на переговорах, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон вряд ли пересмотрит решение. Рябков считает, что России и США не удалось сблизить позиции на онлайн-встрече. По словам дипломата, наша страна пока ищет сценарии ответа. Ранее в МИДе заявляли, что выход штатов из договора нарушает баланс интересов, закреплённый в документе. О решении США сожалеют и европейские партнёры. Полную версию материала о деталях переговоров по договору по открытому небу читайте на IZ.RU.

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