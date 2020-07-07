JAC привезет в Россию новый лифтбек

Китайская компания JAC планирует в скором времени начать продажи в России нового лифтбека. Об этом говорится в посте, размещенном 7 июля на официальной странице бренда в социальной сети Facebook.

В Китае автомобиль представлен под именем A5, а на российском рынке машина будет продаваться под названием J7. Модель разработан в итальянском дизайн-центре JAC под руководством шеф-дизайнера Даниэля Гальоне.

Длина, ширина и высота JAC J7 модели составляют 4772 мм, 1820 мм и 1492 мм соответственно. В салоне установлена полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем и спортивные сиденья.

В список опции входит бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, система кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управление медиасистемой, дистанционное открывание багажника.

Лифтбэк JAC J7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Коробок передач будет предусмотрено две: шестиступенчатая механическая трансмиссия и вариатор.

22 июня сообщалось, что электромобиль JAC iEV7S успешно прошел краш-тест в рамках российских сертификационных испытаний.