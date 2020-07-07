Истощенного птенца японского журавля выхаживают в одном из сел ЕАО

В селе Новое Ленинского района ЕАО нашли истощенного птенца журавля. Он лежал в траве на краю поля. Сейчас местные жители его выхаживают.

Специалисты определили, что это птенец японского журавля, занесенного в Красную книгу России и ЕАО. В ближайшее время его заберут на реабилитацию в центр «Амурский тигр» в Приморском крае, сообщил ИА EAOMedia в региональном управлении по охране и использованию объектов животного мира.

Журавленок постепенно восстанавливается, в его рацион включают рыбу по советам орнитологов, рассказал агентству главный специалист-эксперт управления Денис Стрельцов. У птицы большие шансы вернуться после реабилитации в дикую природу.

Японский журавль строит гнезда на земле. По какой причине птенец оказался без родителей, пока не установлено.

В конце июня посетителей нацпарка «Таганай» попросили не спасать птенцов, которых они могут найти во время посещения парка. Птенцы-слетки учатся летать и искать пропитание, помогать им не нежно, поскольку они находятся под контролем родителей, сказали в администрации «Таганая».