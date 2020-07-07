Карантин по АЧС ввели в одном из районов ЕАО

В ЕАО в Октябрьском районе объявлен карантин по африканской чуме свиней. Очаг инфекции обнаружили в селе Столбовое. Меры борьбы с инфекцией обсуждались на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провели по поручению и.о. губернатора Ростислава Гольдштейна.

По словам начальника управления ветеринарии Галины Дзюбы, тушу кабана с симптомами АЧС обнаружили в одном из четырех подворий местных жителей, где выращивали свиней. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила диагноз.

Сразу же после этого очаг инфекции был локализован, начали действовать ограничительные и профилактические меры. В рамках карантина определены эпизоотический очаг, зараженные объекты, первая и вторая угрожаемые зоны. В первую вошло село Столбовое, во вторую — села Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольское, Пузино и Союзное.

Как пишет ИА EAOMedia, во всех селах Полевского и Амурзетского сельских поселений запретили любые мероприятия, связанные с передвижением животных и перемещением продукции животноводства. На границах Столбового установили карантинный пост. На нем полицейские совместно с сотрудниками территориального управления Россельхознадзора проверяют транспорт.

По предварительным данным, инфекция в село была занесена при разделке туши дикого кабана. Областное управление по охране и использованию объектов животного мира должно в постоянном режиме проводить обследование охотничьих угодий Октябрьского района и проверять, нет ли павших животных или признаков АЧС у живых или отстрелянных.

22 июня сообщалось, что охотников в Хабаровском крае попросили проверять диких кабанов на наличие АЧС и сдавать часть туши в лаборатории.