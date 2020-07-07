Названы участники программы льготного автокредитования

С 1 июня стали доступны программы льготного автокредитования для медицинских работников, семей с детьми и участников программ трейд-ин. Соответствующее постановление правительства России опубликовано 28 июня на официальном сайте.

Отмечается, что закон вступает в силу с 7 июля.

При этом воспользоваться скидкой могут и те россияне, кто до оформления автокредита никогда не владел автомобилем.

Скидка составит 10% от стоимости автомобиля. Для тех, кто желает приобрести электромобиль, и для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%.

Постановлением также увеличена предельная стоимость приобретаемых на льготных условиях машин с 1 млн до 1,5 млн рублей. Повышенный лимит применяется к приобретенным с 1 марта текущего года автомобилям. В правительстве указали, что это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства.

Льготные кредиты выдают только на новые автомобили. Обязательным условием для получения займа является наличие водительских прав. Недополученную часть дохода предоставляющим льготный кредит банкам компенсирует государство. Всего на новую программу в этом году направлено 22,5 млрд рублей.

5 мая глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что государственная программа «Доступная аренда», направленная на поддержание спроса на автомобили, вступит в силу с июня по всей России. Ее будут реализовывать банки и лизинговые компании.

21 мая глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении 25 млрд рублей на поддержку автопрома.

24 апреля президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период, связанный с пандемией коронавируса. В них вошли дополнительные госзакупки транспорта у автопроизводителей, поддержка программ льготного лизинга и автокредитования, программы Минтранса, регионов по обновлению общественного транспорта.