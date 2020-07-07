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США профинансируют распространение американских ценностей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Посольство США в Москве расскажет жителям России про особенности американской культуры, истории и политики. На реализацию данной инициативы Государственный департамент США намерен выделить в общей сложности до $350 тыс.

В частности, предполагается привлечь к изучению истории отношений между странами российских школьников. Кроме того, ученики, разделившись на группы, будут создавать образовательные проекты, включая сайты, приложения, AR- или VR-платформы. Впоследствии их можно будет использовать для приобщения широкой аудитории к изучению общей истории двух стран.

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Еще одним направлением станет обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program, целью которой является объяснение особенностей американской культуры и внешней политики.

«Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятий, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей», — цитирует RT текст документа 7 июля.

Задачами кандидата на получение гранта также станет отбор специалистов из США, которые будут проводить для российской аудитории лекции, семинары и консультации. Их повестку будут определять американское посольство и организации-партнеры.

Участвовать в грантах могут учрежденные в США государственные и частные НКО.

2 июля сообщалось, что Госдепартамент США намерен профинансировать инициативы по распространению «американских ценностей» на территории Словении.

На реализацию поставленных задач Госдеп планирует потратить в общей сложности до $100 тыс. Проекты претендентов на получение финансирования должны быть направлены на продвижение культуры, истории и американских ценностей.

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