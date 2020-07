В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Власти штата Джорджия (США) ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали Национальную гвардию из-за беспорядков в столице штата – Атланте. Соответствующее постановление губернатора Брайана Кемпа опубликовано 7 июля.

Отмечается, что для установления порядка задействуют порядка 1 тыс. бойцов Нацгвардии.

«Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено… Я объявил о введении режима чрезвычайного положения потому, что безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение», — заявил губернатор.

I have declared a State of Emergency and called up the @GeorgiaGuard because the safety of our citizens comes first. This measure will allow troops to protect state property and dispatch state law enforcement officers to patrol our streets.