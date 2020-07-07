Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усугубила неравноправие в отношениях как внутри стран, так и между государствами. По ее завершении мир может пойти только двумя путями, пишет генсек ООН Антониу Гутерриш в статье для Aftonbladet.

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.

Первый будет возможен, если страны смогут справиться с нынешней ситуацией, разработать успешный план восстановление и предоставить достаточно помощи развивающимся государствам.

Также воплощению в жизнь первого плана помогло бы появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев.

«Если так все и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию», — отмечает Гутерриш.

Однако есть и худший вариант развития дальнейших событий.

Он подразумевает то, что страны не станут объединяться перед лицом эпидемии, начнут возникать новые вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо ее смогут получить только «богатые» страны.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно — либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам», — пишет генсек.

Результатом осуществления пессимистического прогноза он видит наступление глобальной депрессии длиной в пять-семь лет.

По словам Гутерриша, пока трудно понять, в какую сторону движется мир, но необходимо сделать всё ради первого сценария, а также подготовиться ко второму.

Ранее в понедельник гендиректор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер рассказал «Известиям», что в середине 2020 года из-за коронавируса мир потерял 400 млн рабочих мест, что в десятки раз больше, чем во время кризиса 2008 года. Борьба с COVID и совершенствование трудового рынка станут главными темами саммита МОТ с 7 по 9 июля.