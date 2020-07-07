Уголовное дело возбуждено после столкновения двух поездов в Чечне

По факту столкновения хозяйственного и грузового поездов в Чечне возбуждено уголовное дело, сообщила 6 июля представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Сумма ущерба вследствие транспортного происшествия составила свыше 6,95 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — цитирует Марковскую ТАСС.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Червленная-Узловая ранее в этот день. Бригада хозяйственного поезда допустила проезд запрещающего сигнала светофора, это привело к боковому столкновению с грузовым поездом на стрелочном переводе.

В итоге с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда и два вагона хозяйственного. Также были повреждены пути. О пострадавших не сообщается.