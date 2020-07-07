Лепс рассказал о желании вернуть оценочные комиссия для артистов

Российскому шоу-бизнесу необходимы комиссии по определению степени мастерства артиста, считает певец Григорий Лепс. Об этом он заявил журналистам на фестивале Drive Live.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их (комиссии — Ред.) я бы вернул», — приводит его слова издание «Подмосковье сегодня» 6 июля.

При этом Лепс отметил, что в целом в отечественном шоу-бизнесе его все устраивает.

В СССР существовала система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей. Специальные комиссии определяли степень мастерства артистов, а также их категорию.

В мае сообщалось, что ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что за минимальной оплатой труда обратились Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.