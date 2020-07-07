Жительница Домодедова рассказала о рукоделии с применением использованных масок

Жительница Домодедова Екатерина Воронцова рассказала, делает из использованных и выстиранных масок аксессуары для хранения вещей и сумки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил телеканал «360».

Женщина занимается изготовлением аксессуаров и решила поэкспериментировать, в результате чего придумала изготавливать их с использованными масками. Она подчеркнула, что перед этим их необходимо постирать – вручную или в стиральной машине при температуре 40 градусов.

По словам Воронцовой, из лоскутков от масок можно мастерить все что угодно. Например, сумку для хранения обуви или чехол для одежды — он получается плотный, дышащий и практичный.

Кроме того, по ее словам, можно добавить красок и собрать ткань из разноцветных лоскутков. Маски при этом необязательно выбирать именно голубые. Из лоскутков получатся удобные сумки-шоперы, которые прослужат минимум сезон. Выдержать такая сумка может до семи-восьми килограммов.

Также женщина продолжает мастерить из другого вторсырья. Так, она может сделать необычные и уникальные украшения из капсул от кофе, компакт-дисков и роликовых дезодорантов.

В конце июня сообщалось, что резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.