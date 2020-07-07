Сергей Полонский стал участником потасовки в «Москва-Сити»

Основатель инвестиционно-строительной компании Mirax Group Сергей Полонский пытался подраться с обманутым дольщиком. Конфликт произошел в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Мужчина потребовал вернуть ему деньги за квартиру. Потасовку пресекли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее Полонский был признан виновным в мошенничестве по делу о пропаже 2,6 млрд. рублей дольщиков ЖК «Кутузовская Миля» и «Рублевская Ривьера».