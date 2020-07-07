Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и обязал ее к выплате штрафа в 500 тыс. рублей.

Обвинение изначально запрашивало для Прокопьевой шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.

Тем не менее решением суда защита осталась недовольна и намерена его обжаловать. Свою вину журналистка не признает.

Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года по статье ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»).

Годом ранее журналистка в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» порассуждала о теракте в здании ФСБ в Архангельске

Позднее этот материал был опубликован на сайте регионального агентства новостей «Псковская лента новостей», откуда был удален по требованию надзорных органов. За вышедший в эфир материал Прокопьевой «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тыс. рублей, за публикацию текстовой версии издание получило штраф на 200 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по судебному решению.