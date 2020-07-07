Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования семье Нурмагомедова

Американский актер, режиссер и сценарист Жан-Клод Ван Дамм на своей страничке в Instagram в понедельник, 6 июля, выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.

По словам Ван Дамма, он не был знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым, но восхищался им. В тексте обращения он также пообещал молиться за ушедшего тренера.

«Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим жизненным путем! Я буду молиться за тебя во время путешествия на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь», — приводит слова Ван Дамма телеканал «360».

О смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в столичной больнице, предположительно, от осложнений из-за коронавируса. После печального известия спортсмен отменил запланированную на 4 июля пресс-конференцию, пишет сайт kp.ru.

Многие политики и спортсмены выразили свои соболезнования семья Нурмагомедовых. Президент России Владимир Путин лично позвонил сыну умершего тренера.

Тренера похоронили в Дагестане, на траурной церемонии присутствовали родственники и близкие друзья. На прощание с тренером приехал глава Чечни Рамзан Кадыров, отмечает телеканал «Звезда».