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Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге

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Фото: скриншот с видео
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В Санкт-Петербурге загорелась цистерна с топливом и стоящие рядом восемь машин, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Невской районе на улице Книповича. Пожару был присвоен второй ранг опасности.

Отмечается, что огнем были уничтожены три легковушки и пять грузовиков.

На данный момент спасателям удалось ликвидировать открытое горение, заявили в МЧС. Причины происшествия выясняются.

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