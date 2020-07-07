Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелась цистерна с топливом и стоящие рядом восемь машин, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Невской районе на улице Книповича. Пожару был присвоен второй ранг опасности.

Отмечается, что огнем были уничтожены три легковушки и пять грузовиков.

На данный момент спасателям удалось ликвидировать открытое горение, заявили в МЧС. Причины происшествия выясняются.