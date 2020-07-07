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На доме в Подмосковье появилось граффити с Чеховым

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Фото: vk.com/Андрей Кудинов
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Граффити с портретом писателя Антона Чехова высотой в несколько этажей нарисовали на одном из подмосковных домов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил телеканал «360».

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Портрет писателя разместили в городе Чехове. Авторами выступил художник Илья Демченко — его рисунки украшают фасады зданий во многих областных городах. Макет будущей работы он разработал вместе с напарником — Сергеем Салиным. Они трудятся поочередно уже пять дней. Работа почти завершена.

«Изначально мы нашли подходящий материал и старую фотографию. Обработали ее, поставили на задний план дом и природу. Дальше — дело техники. А само кресло, как сказали краеведы, находится в Ялте — там Чехов сидел на нем», — рассказал художник.

Демченко отметил, что одной из проблемой при создании граффити стала погода, которая вносит свои коррективы. В частности, нелегко работать при ярком солнце и ветре.

Илья Демченко профессионально занимается граффити уже 15 лет. Местным жителям портрет Антона Чехова нравится — говорят, что он поднимает настроение. По словам художника, это главный для него подарок.

В июне сообщалось, что граффити на тему Великой Победы появилось на стенах ТЭЦ в Биробиджане.

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