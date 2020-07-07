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В Москве задержали подозреваемого в краже телефона за 100 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона за 96 тыс. рублей. Об этом во вторник, 7 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в УВД по ЦАО ГУ МВД России.

В полицию обратилась приезжая, которая рассказала, что в одном из магазинов на Ладожской улице. Она забыла свой телефон в кассовой зоне, но вернувшись за ним, не обнаружила гаджет. Правоохранители задержали подозреваемого в краже, который оказался жителем столицы.

Он пояснил, что увидел телефон и похитил его, воспользовавшись удобным моментом. При задержании похищенный смартфон у подозреваемого изъяли.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

2 июля сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в краже фисташек стоимостью более 1 млн рублей со склада на юге Москвы.

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