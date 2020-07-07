Таксист в Омске изнасиловал пассажирку и отвез ее домой

В Омске водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку и отвез ее домой. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в апреле, но расследование уголовного дела завершено только теперь. По данным ведомства, потерпевшая возвращалась из больницы домой вечером 20 апреля. Она поймала такси, но водитель не повез ее по указанному адресу, а поехал в сторону окружной дороги, после чего изнасиловал пассажирку возле заброшенного здания.

«Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвез девушку домой», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова представителя ведомства.

После произошедшего девушка обратилась в полицию, где правоохранители возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и грабеже, пишет «Газета.ру». Подозреваемый в совершении преступления был задержан, но свою причастность отрицал. Мужчина добровольно вызвался пройти проверку на детекторе лжи, но полиграф показал, что задержанный врет. Он признал свою вину, когда ему представили результаты проверки, сообщает телеканал «360».

6 июля сообщалось, что признавшегося в убийствах и изнасилованиях 53-летнего сантехника из Каширы нашли мертвым в СИЗО в Богородском городском округе (Ногинск).