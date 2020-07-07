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Театральную площадь благоустраивают в Курске

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В Курске продолжаются работы по облагораживанию территории, прилегающей к фонтану на Театральной площади. Объект включен в национальный проект «Жилье и городская среда» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Рабочие уже произвели демонтаж тротуарной плитки и бортового камня. Сейчас подрядная организация устраивает сети водо- и электроснабжения. К августу здесь планируют высадить цветы и кустарники, установить малые архитектурные формы и эстраду, пишет «Курская правда».

Напомним, в курском парке имени 50-летия ВЛКСМ возводится масштабная общественная зона отдыха. Реализовано уже 80% первой очереди проекта. Парк-пикник будет носить название «Новая Боевка». Это общественный пляж, беседки, арт-объекты и малые архитектурные формы.

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