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В киевском клубе во время «тайной» вечеринки скончался мужчина

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Фото: Depositphotos
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В одном из ночных клубов Киева, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения работы заведений, скончался посетитель.

Как сообщила 6 июля программа ТСН, умер 27-летний мужчина. По словам очевидцев, он танцевал, а затем потерял сознание. Его пытались откачать, но мужчина скончался до приезда «скорой».

Старший инспектор днепровского управления полиции Анна Шевчук рассказала, что ночью полиция приезжала в заведение дважды: сначала чтобы оштрафовать клуб за работу во время карантина, а затем — чтобы зафиксировать смерть посетителя.

По данным журналистов, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Однако по другой информации, смерть мужчины наступила по естественным причинам.

Отмечается, что «тайные» мероприятия клуб намерен проводить и дальше.

В мае сообщалось, что полиция установила организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска, им предстоит заплатить штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса.

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