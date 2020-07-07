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Появилось видео потасовки с участием Полонского в «Москва-Сити»

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Фото: скриншот с видео
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Предприниматель и экс-глава девелоперской компании «Миракс Групп» Сергей Полонский устроил 6 июля драку с обманутым дольщиком в «Москва-Сити». Видео потасовки опубликовали интернет-пользователи.

Инцидент произошел в «Башне Федерация», когда дольщик ЖК «Кутузовская миля» потребовал от бизнесмена возврата потерянных денег.

В ролике разъяренный Полонский бросался на людей, в том числе на обманутого дольщика. Кроме того, предприниматель угрожал мужчине ударить его ногой, громко кричал, а также снимал происходящее на свой телефон.

Пресс-служба «Башни Федерация» сообщила, что потасовку удалось пресечь благодаря действиям службы безопасности здания, а также прибывших сотрудников Росгвардии. На Полонского было написано заявление в полицию, рассматриваерся вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс».

Сергея Полонского в 2013 году заочно обвинили в хищениях. Его задержали в Камбодже только в мае 2015 года, после чего он был депортирован в Россию и арестован правоохранителями. Позже суд переквалифицировал статью на мошенничество. Бизнесмен был осужден на пять лет и отпущен за истечением срока давности.

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